10 человек расстреляли около жилого дома в Эквадоре

10 человек расстреляли около жилого дома в Эквадоре

Десять человек были застрелены неизвестными в провинции Эль-Оро в Эквадоре, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты El Comercio, трагедия произошла ночью. К дому, где снимали жилье эквадорцы и колумбийцы, подъехали неизвестные на нескольких машинах.

«Около пяти утра жители района Барбонес нашли тела десяти убитых человек», – говорится в сообщении.

Как пишет издание, по жертвам было выпущено как минимум 100 пуль. Нескольким мужчинам удалось выбежать из дома, но они были застрелены на улице.

Отмечается, что некоторые погибшие ранее имели проблемы с законом.

Кроме того, представитель Национальной полиции добавил, что на месте убийства были найдены девять тел и еще одно, полностью расчлененное, в километре от дома.

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