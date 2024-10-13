100 лет пролежал в снегу: останки альпиниста нашли на Эвересте

100 лет пролежал в снегу: останки альпиниста нашли на Эвересте

100 лет пролежал в снегу: останки альпиниста нашли на Эвересте

На Эвересте обнаружили останки альпиниста, предположительно, принадлежащие Эндрю Ирвину, который погиб 100 лет назад при попытке восхождения на самую высокую гору в мире, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в эфире телеканала National Geographic, чья группа и нашла пропавшего туриста.

«Группа обнаружила ботинок с носком и человеческими останками под северным склоном горы на леднике Ронгбурк. На одежде сохранились инициалы Ирвина. Предполагается, что ботинок находился в леднике, но оттаял за неделю до его обнаружения», – говорится в сообщении.

Родственники Ирвина добровольно предоставили ДНК для проведения экспертизы и идентификации останков.

100 лет пролежал в снегу: останки альпиниста нашли на Эвересте

Известно, что молодой человек попытался взойти на вершину горы в 1924 году, когда учился в Оксфорде. Он отправился на восхождение вместе с известным альпинистом Джорджем Мэллори. Они пропали без вести в июне. Останки Мэллори обнаружили в 1999 году.

Причину гибели альпинистов установить не удалось. Представители телеканала считают, что открытие, сделанное группой, может помочь в раскрытии этой тайны.

В 2023 году в Альпах нашли останки альпиниста, пропавшего без вести 37 лет назад. Полиция начала его поиски в 1986 году, когда он не вернулся из похода. На тот момент мужчине было 38 лет, и в течение десятилетий его местонахождение оставалось загадкой.

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