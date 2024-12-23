100 Новых Фасадов, фасадно-кровельная компания

город: Тюмень

Район: Тюмень городской округ

Адрес: улица 50 лет Октября, 180 ст2

Индекс: 625013.0

Телефон: +7 (3452) 51‒31‒31

Мобильный Телефон: +7‒982‒967‒50‒27

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Керамогранит, Кровельные материалы, Кровельные работы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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