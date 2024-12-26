1000 мелочей строй, универсальный магазин

город: Салаир

Район: Гурьевский муниципальный округ

Адрес: Коммунистическая, 14

Индекс: 652770.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒900‒059‒56‒25

Сайт: nan

вид деятельности: Бытовая техника, Входные двери, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кирпич, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:30 до 18:00, Вт: с 08:30 до 18:00, Ср: с 08:30 до 18:00, Чт: с 08:30 до 18:00, Пт: с 08:30 до 18:00, Сб: с 08:30 до 17:00, Вс: с 08:30 до 17:00 (летний период: пн-пт 8:30-19:00; сб-вс 8:30-18:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду