1000 мышей стали главными постояльцами приюта в США

Приют для животных в Нью-Гемпшире (США) с трудом справляется с размещением 1000 мышей. После того, как житель штата отказался от своих грызунов, приют столкнулся с проблемой быстро размножающихся мышей, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, приют для животных в Нью-Гемпшире пытается решить, как справиться с почти 1000 мышами. Поступившими туда за последние дни, многие из них беременны.

Лиза Деннисон, исполнительный директор Общества по предотвращению жестокого обращения с животными Нью-Гэмпшира, назвала ситуацию «паралитической» и заявила, что организация изо всех сил пытается справиться с огромным наплывом быстро размножающихся грызунов.

Все началось в 11 ноября, когда неизвестный мужчина решил отдать в приют 150 контейнеров с мышами. В тот день у него было 73 мыши, и к утру пятницы около 450 были переведены в приют. Еще около 500 были в пути.

Как уверяют заведующие приюта, мышей достаточно, чтобы дать по одному грызуну каждому члену Конгресса США и 424 членам законодательного органа Нью-Гемпшира вместе взятым.

Их количество растет благодаря их феноменальной способности размножаться. Самки мышей становятся половозрелыми уже в возрасте шести недель. Их беременность длится около 20 дней, и они могут зачать новое потомство уже через 24 часа после этого.

Это огромная нагрузка для приюта, который ранее принимал максимум 125 животных за день.