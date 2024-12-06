101siding, интернет-магазин фасадных материалов и кровли
город: Мытищи
Район: Мытищи городской округ
Адрес: Осташковское шоссе, 14
Индекс: 141014.0
Телефон: +7 (495) 748‒93‒39
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://101siding.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты