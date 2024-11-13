11 человек получили ранения в результате сильной турбулентности на борту самолета

11 человек получили ранения в результате сильной турбулентности на борту самолета

11 человек получили ранения в результате сильной турбулентности на борту самолета

12 ноября одиннадцать человек получили ранения, когда самолет авиакомпании Lufthansa, следовавший из Буэнос-Айреса во Франкфурт, попал в зону сильной турбулентности во время полета над Атлантикой, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, пять пассажиров и шесть членов экипажа получили в основном незначительные травмы.

По данным авиакомпании, пострадавшим была оказана медицинская помощь сразу после того, как самолет благополучно приземлился в запланированном пункте назначения 12 ноября в 10:53 утра.

На борту Boeing 747-8 находилось 329 пассажиров и 19 членов экипажа. Турбулентность была кратковременной и произошла в межтропической зоне конвергенции.

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