11 румынских паломников попали в греческую больницу после употребления ядовитых грибов

11 румынских паломников попали в греческую больницу после употребления ядовитых грибов

11 румынских паломников попали в греческую больницу после употребления ядовитых грибов

Греческие власти сообщают, что группа из 11 румынских паломников, посетивших греческую православную монашескую общину на горе Афон, попала в больницу с пищевым отравлением после употребления в пищу лесных грибов во время похода, сообщает Zakon.kz.

Группа из 11 румынских паломников, посетивших греческую православную мужскую монашескую общину на горе Афон, попала в больницу с пищевым отравлением после употребления в пищу лесных грибов во время похода.

Власти полуавтономного сообщества на севере Греции заявили, что жизни ни одного из мужчин не угрожает опасность. В среду они проходили лечение в больницах в Халкидиках, недалеко от горы Афон и Салониках.

Полиция сообщила, что группа остановилась в ските – небольшой общине, которая находится под юрисдикцией монастыря – Святой Анны. Они отправились в ночной поход на гору, где собрались и съели лесные грибы на ужин.

После этого им стало плохо, и когда утром 9 октября они вернулись в скит, их отвезли на лечение в больницу.

Хотя многие лесные грибы съедобны, требуются глубокие знания и навыки, чтобы отличить их от ядовитых разновидностей, многие из которых очень похожи на безвредные грибы.

Гора Афон и ее монастыри позднего средневековья являются популярным местом паломничества со всего православного мира.

youcanchoose

Новая Зеландия обновила правила включения трансгендерных спортсменов в соревнования

Новая Зеландия обновила правила включения трансгендерных спортсменов в соревнования

Экономика Германии падает второй год подряд

Экономика Германии падает второй год подряд

Ким Чен Ын собирается ускорить превращение Северной Кореи в ядерную сверхдержаву

Ким Чен Ын собирается ускорить превращение Северной Кореи в ядерную сверхдержаву

Банды Гаити вовлекают в преступления все больше детей

Банды Гаити вовлекают в преступления все больше детей

В Пакистане зафиксирован всплеск новых случаев полиомиелита

В Пакистане зафиксирован всплеск новых случаев полиомиелита

Ученые из Google получили Нобелевскую премию по химии за «взлом белков»

Ученые из Google получили Нобелевскую премию по химии за «взлом белков»

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.