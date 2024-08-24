135 млн долларов на борьбу с оспой обезьян запросила ВОЗ

Борьба с оспой обезьян потребует финансирования в размере $135 млн в течение шести месяцев. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает Zakon.kz.

Выступая в Женеве на брифинге для дипломатических миссий, он сказал, что необходимы «комплексные и скоординированные международные действия» в связи с распространением mpox, пишет ТАСС.

«Чтобы профинансировать эту работу и как можно быстрее остановить вспышку, по нашим первоначальным оценкам, стратегический план обеспечения готовности и реагирования потребует примерно $135 млн в течение следующих шести месяцев для острой фазы вспышки». «Эта сумма, вероятно, увеличится по мере обновления плана в свете роста потребностей», – считает Гебрейесус.

Призыв ВОЗ к мировому сообществу о выделении средств будет опубликован в начале следующей недели.

«Мы призываем доноров предоставить необходимые ресурсы и благодарим тех, кто уже дал обещания ВОЗ и другим партнерам», – отметил гендиректор.

Гебрейесус напомнил, что с «начала глобальной вспышки mpox в 2022 году в ВОЗ поступили сообщения о более чем 100 тыс. подтвержденных случаев заболевания». Вирус циркулирует по всему миру «на низком уровне», однако в Африканском регионе «произошел беспрецедентный рост и географическое расширение» распространения болезни.

23 августа 2024 года стало известно, что первый случай заражения оспой обезьян выявили в Таиланде.

16 августа 2024 года Минздрав высказался о ситуации по оспе обезьян в Казахстане. Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев подчеркнул, что в Казахстане ситуация по данному заболеванию спокойная, стабильная.

21 августа 2024 года сообщалось, что Санитарно-эпидемиологическая служба Минздрава Казахстана в аэропортах Астаны и Алматы провела учения по готовности реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения, включая выявление лиц с признаками карантинных и особо опасных инфекций, таких как оспа обезьян.