140 тысяч долларов потратила японка на кардинальное изменение внешности

140 тысяч долларов потратила японка на кардинальное изменение внешности

140 тысяч долларов потратила японка на кардинальное изменение внешности

Жительница Японии Хирасе Айри потратила 140 тысяч долларов на пластические операции, чтобы полностью изменить свою внешность и «начать новую жизнь», сообщает Zakon.kz.

По информации Oddity Central, девушку дразнили из-за внешности с самого детства. Сверстники считали ее непривлекательной и всячески обижали на эту тему, поэтому еще в школе японка решила, что обязательно сделает пластическую операцию. После выпускного она не смогла найти стабильную и высокооплачиваемую работу, поэтому подрабатывала охранником или грузчиком, ведя скромный образ жизни, чтобы накопить на свою мечту.

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Публикация от 平瀬あいり(にゃいりん) (@nyairin_18)

По словам Айри, после первой пластической операции ее дела пошли в гору. В итоге за несколько операций она потратила более 140 тыс. долларов. Хирасе заявила, что полностью довольна новой внешностью, а старые обидчики теперь ее даже не узнают. Кроме того, благодаря новому образу японка обрела армию поклонников в соцсетях.

В Instagram девушка опубликовала видео до и после хирургических вмешательств.

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Публикация от 平瀬あいり(にゃいりん) (@nyairin_18)

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