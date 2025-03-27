15 фишек Chrome, о которых вы не знали

Браузер на основе подкачивающего документасодержит целый спектр утилит, которые сделают вашу онлайн-жизнь проще и комфортнее. Одни из них отличаются замечательной функциональностью и пользой, которые вы можете использовать в своей повседневной деятельности. Однако существуют и такие хорошие преимущества, которые не все знают о существовании.

Представляем вам 15 интересных аспектов программы, о которых вы, возможно, еще не слышали. Эти секреты помогут вам сделать работу в интернете более продуктивной и эффективной. Есть возможность оптимизировать свое виртуальное присутствие и сделать процесс работы в браузере более комфортным.

Поиск по закладкам в Google Chrome

Поиск по закладкам позволяет быстро находить нужную информацию среди большого количества закладок, упорядочивая их по ключевым словам или фразам. Это удобно, когда у вас много закладок и нужно быстро найти определенный ресурс. Просто введите ключевое слово в строку поиска и найдите нужную страницу моментально.

Как управлять вкладками в браузере?

Важным аспектом работы с веб-браузером является эффективное управление вкладками. Знание различных способов переключения между вкладками, открытия новых вкладок, закрытия неактивных вкладок поможет сделать работу в интернете более удобной и продуктивной.

Скрытые возможности расширений для браузера