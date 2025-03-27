15 фишек Chrome, о которых вы не знали

15 chrome

Браузер на основе подкачивающего документасодержит целый спектр утилит, которые сделают вашу онлайн-жизнь проще и комфортнее. Одни из них отличаются замечательной функциональностью и пользой, которые вы можете использовать в своей повседневной деятельности. Однако существуют и такие хорошие преимущества, которые не все знают о существовании.

Представляем вам 15 интересных аспектов программы, о которых вы, возможно, еще не слышали. Эти секреты помогут вам сделать работу в интернете более продуктивной и эффективной. Есть возможность оптимизировать свое виртуальное присутствие и сделать процесс работы в браузере более комфортным.

Поиск по закладкам в Google Chrome

Поиск по закладкам позволяет быстро находить нужную информацию среди большого количества закладок, упорядочивая их по ключевым словам или фразам. Это удобно, когда у вас много закладок и нужно быстро найти определенный ресурс. Просто введите ключевое слово в строку поиска и найдите нужную страницу моментально.

Как управлять вкладками в браузере?

Важным аспектом работы с веб-браузером является эффективное управление вкладками. Знание различных способов переключения между вкладками, открытия новых вкладок, закрытия неактивных вкладок поможет сделать работу в интернете более удобной и продуктивной.

Скрытые возможности расширений для браузера

1. Автоматическое заполнение форм
2. Блокировка назойливых рекламных баннеров
3. Режим «ночного» просмотра для защиты глаз
4. Управление несколькими аккаунтами одновременно

youcanchoose

Тайные приемы магазинов или почему покупатели безнадежны в математике

Полезные свойства кверцетина

Обновление Samsung на Android 12 — новинки и особенности

Сложные позы

Язык телодвижений — всё внимание на ноги

Что такое Balmuda phone и зачем он нужен?

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.