15 фишек Chrome, о которых вы не знали
Браузер на основе подкачивающего документасодержит целый спектр утилит, которые сделают вашу онлайн-жизнь проще и комфортнее. Одни из них отличаются замечательной функциональностью и пользой, которые вы можете использовать в своей повседневной деятельности. Однако существуют и такие хорошие преимущества, которые не все знают о существовании.
Представляем вам 15 интересных аспектов программы, о которых вы, возможно, еще не слышали. Эти секреты помогут вам сделать работу в интернете более продуктивной и эффективной. Есть возможность оптимизировать свое виртуальное присутствие и сделать процесс работы в браузере более комфортным.
Поиск по закладкам в Google Chrome
Поиск по закладкам позволяет быстро находить нужную информацию среди большого количества закладок, упорядочивая их по ключевым словам или фразам. Это удобно, когда у вас много закладок и нужно быстро найти определенный ресурс. Просто введите ключевое слово в строку поиска и найдите нужную страницу моментально.
Как управлять вкладками в браузере?
Важным аспектом работы с веб-браузером является эффективное управление вкладками. Знание различных способов переключения между вкладками, открытия новых вкладок, закрытия неактивных вкладок поможет сделать работу в интернете более удобной и продуктивной.
Скрытые возможности расширений для браузера
|1.
|Автоматическое заполнение форм
|2.
|Блокировка назойливых рекламных баннеров
|3.
|Режим «ночного» просмотра для защиты глаз
|4.
|Управление несколькими аккаунтами одновременно