15 палестинцев погибли в результате израильского удара по школе в секторе Газа

15 палестинцев погибли в результате израильского удара по школе в секторе Газа

15 палестинцев погибли в результате израильского удара по школе в секторе Газа

Не менее 15 палестинцев были убиты в результате бомбардировки израильскими силами лагеря беженцев в Джабалии, расположенной в центральной части блокированного сектора Газа, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным агентства WAFA, удар был нанесен по зданию школы «Эль-Феллуджа», где размещались сотни семей, перемещенных их других районов анклава. Медики заявили, что среди погибших – женщины и подростки, десятки человек получили ранения.

Также сообщается, что число жертв этой атаки израильских сил, скорее всего, будет расти, так как некоторые пострадавшие, доставленные в больницы, находятся в тяжелом состоянии.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибли более 40 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.

youcanchoose

Несколько военнослужащих пострадали во время взрыва бомбы в Таиланде

Несколько военнослужащих пострадали во время взрыва бомбы в Таиланде

Тысячи людей устремились в Сирию, спасаясь от обостряющегося конфликта в Ливане

Тысячи людей устремились в Сирию, спасаясь от обостряющегося конфликта в Ливане

Астрономы обещают огненное кольцо 2 октября: где его найти

Астрономы обещают огненное кольцо 2 октября: где его найти

Китайская фирма уволила сотрудницу за отказ купить завтрак боссу

Китайская фирма уволила сотрудницу за отказ купить завтрак боссу

Появились первые снимки уникальной кометы

Появились первые снимки уникальной кометы

Givenchy Prisme Libre Skin-Caring Glow Cushion SPF 45/Pa+++ Ухаживающий тональный кушон для лица | 1-N95

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.