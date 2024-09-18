17-летняя участница «Америка ищет таланты» покончила жизнь самоубийством

17-летняя участница «Америка ищет таланты» покончила жизнь самоубийством

17-летняя участница "Америка ищет таланты" покончила жизнь самоубийством

17-летняя Эмили Голд, талантливая танцовщица и чирлидерша из калифорнийской команды Los Osos High School последнего сезона «Америка ищет таланты», покончила жизнь самоубийством, сообщает Zakon.kz.

По информации People, тело девушки было найдено под путепроводом в Ранчо-Кукамонга около полуночи. Школьная танцовщица и чирлидерша покончила с собой 13 сентября в 23:52.

Сотрудник службы общественной информации дорожного патруля Калифорнии Родриго Хименес сообщил:

«Когда прибыли офицеры, они обнаружили 17-летнюю девушку, которую сбило по крайней мере одно транспортное средство на полосе для совместного движения на восточном направлении 210».

Ее безвременная кончина наступила всего через месяц после того, как мисс Голд и ее танцевальная группа покорили публику на America’s Got Talent, пройдя в четвертьфинал. Несмотря на то, что их путешествие закончилось в августе, группа оставила неизгладимое впечатление, заслужив искренние стоячие овации судьи Саймона Коуэлла после их эмоционального ухода.

Внезапная гибель Эмили Голд вызвала волну поддержки и соболезнований со стороны поклонников, коллег-исполнителей и близких.

Местные власти расследуют обстоятельства ее смерти.

youcanchoose

Тонер для лица `RATAPLAN` WATER PARSLEY с экстрактом омежника (успокаивающий) 210 мл

Тонер для лица `RATAPLAN` WATER PARSLEY с экстрактом омежника (успокаивающий) 210 мл

Кипр одобрил соединение своей энергосистемы с греческой

Кипр одобрил соединение своей энергосистемы с греческой

Эксперты проверили на подлинность монету в честь Криштиану Роналду

Эксперты проверили на подлинность монету в честь Криштиану Роналду

Ксения Бородина рассказала о предстоящей операции

Ксения Бородина рассказала о предстоящей операции

Актер из «Гарри Поттера» заявил о желании сыграть Дамблдора в перезапуске картины

Актер из «Гарри Поттера» заявил о желании сыграть Дамблдора в перезапуске картины

Шакира разозлилась на фаната во время съемок музыкального клипа

Шакира разозлилась на фаната во время съемок музыкального клипа

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.