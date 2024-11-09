20 человек погибли во время взрыва на железнодорожной станции в Пакистане

По меньшей мере 20 человек погибли и 30 получили ранения в результате взрыва, произошедшего на железнодорожной станции в городе Кветта пакистанской провинции Белуджистан, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Geo, взрыв произошел на станции в районе 9 часов утра по местному времени, когда поезд Jaffer Express должен был отправиться из Кветты в Пешавар.

«Инцидент похож на взрыв, совершенный смертником, но пока рано говорить наверняка», – заявил старший суперинтендант полиции Мохаммад Балох.

Местные власти отмечают, что, поскольку несколько пострадавших находятся в критическом состоянии, число погибших в результате взрыва может возрасти. В больницах введен режим чрезвычайной ситуации.