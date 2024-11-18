2024 год может стать самым жарким в истории Земли

2024 год может стать самым жарким в истории Земли

2024 год может стать самым жарким в истории Земли

Эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин заявил, что 2024 год побьет рекорд предыдущего и станет самым жарким для Земли в истории метеонаблюдений, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, это связано с лишним теплом в атмосфере из-за усиления человеком парникового эффекта, а также с природным явлением Эль-Ниньо, которое начало действовать в мае-июне 2023 года.

«2024 год, скорее всего, станет самым теплым», – подчеркнул Кокорин.

На данный момент, как отмечено в публикации РИА Новости, самым жарким за всю историю метеонаблюдений считается 2023 год. Тогда, уточняет эксперт, действие Эль-Ниньо ощущалось на протяжении более семи месяцев.

Эль-Ниньо вызывает экстремальные погодные условия, связанные с циклами частоты возникновения эпидемических заболеваний. Также он связан с повышенным риском развития заболеваний, передающихся комарами: малярия, лихорадка денге и лихорадка долины Рифт.

Что касается рекордов в нашей стране, то, к примеру, дождливый июль 2024 года побил температурный рекорд 32-летней давности.

youcanchoose

Названа семья, чье состояние в четыре раза больше Маска и Гейтса вместе взятых

Названа семья, чье состояние в четыре раза больше Маска и Гейтса вместе взятых

На конкурсе в Португалии назвали лучший в мире сыр

На конкурсе в Португалии назвали лучший в мире сыр

В Турции стартует судебный процесс по делу «Банды новорожденных»

В Турции стартует судебный процесс по делу «Банды новорожденных»

Когда Земля станет непригодной для жизни

Когда Земля станет непригодной для жизни

Первая леди Бразилии обругала Илона Маска

Первая леди Бразилии обругала Илона Маска

Своего кандидата в премьеры предложила оппозиция властям Абхазии

Своего кандидата в премьеры предложила оппозиция властям Абхазии

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.