21-летний хоккеист из клуба «Атлант» зарезал мать за запрет пить алкоголь

Ужасные события развернулись в подмосковных Химках. 11 октября молодой и подающий надежды хоккеист выпивал дома. Попытка матери остановить возлияния закончилась трагедией, сообщает Zakon.kz.

21-летний Степан, игравший за молодежный хоккейный клуб «Атлант», в последнее время злоупотреблял алкоголем: карьера застопорилась и спортсмен нашел утешение в горячительных напитках. На фоне обострения своей зависимости у него все чаще стали возникать конфликты с мамой, с которой они жили вдвоем.

На этот раз пятничный вечер молодой человек решил скрасить высокоградусными напитками. Когда 47-летняя женщина пришла домой, то застала сына подшофе.

Хоккеист сначала бил мать руками, а затем схватил нож и нанес несколько ранений. Скорую и полицию могли вызвать соседи, услышавшие шум и крики, раздававшиеся из злополучной квартиры.

Прибывшие на место медики экстренно госпитализировали пострадавшую со множественными ножевыми ранениями спины, плеча и живота. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь мамы спортсмена, но она погибла.

Сейчас сыну-убийце грозит до 15 лет колонии.