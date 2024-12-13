33 Метра Квадратных, магазин отделочных материалов

город: Владимир

Район: Владимир городской округ

Адрес: улица Куйбышева, 26ж/9

Индекс: 600035.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒929‒029‒31‒01

Сайт: http://laminat-33.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Погонажные изделия, Системы водоотведения, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 19:00, Вс: с 09:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду