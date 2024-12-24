4 сезона, магазин кровли и фасадов

город: д. Поздняково

Район: Красногорск городской округ

Адрес: Новорижское шоссе 27 километр, пав26

Индекс: 143421.0

Телефон: +7 (495) 640‒76‒46

Мобильный Телефон: +7‒925‒804‒93‒72

Сайт: http://krasnogorsk.mk4s.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк