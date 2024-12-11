4 сезона, магазин кровли и фасадов

город: д. Михалково

Район: Красногорск городской округ

Адрес: Новорижское шоссе 26 километр, ст11

Индекс: 143420.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒925‒804‒87‒52

Сайт: http://krasnogorsk.mk4s.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы

Время работы: Пн: с 09:00 до 20:00, Вт: с 09:00 до 20:00, Ср: с 09:00 до 20:00, Чт: с 09:00 до 20:00, Пт: с 09:00 до 20:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты