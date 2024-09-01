40-летний россиянин выжил после удара током в 27 тысяч вольт

40-летний россиянин выжил после удара током в 27 тысяч вольт

40-летний россиянин выжил после удара током в 27 тысяч вольт

В России мужчина выжил после удара током в 27 тысяч вольт, который получил на стройке, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Минздрава Волгоградской области рассказали, что врачи не надеялись, что пострадавший выживет, потому что получил тяжелейшую травму во время выгрузки металлических конструкций.

«Его доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Дуга прошла из головы через внутренние органы и вышла в нижних конечностях. Мужчина проходил лечение в течение 40 суток, ему провели несколько сложных операций», – сообщили медики.

Врачи пояснили, что пришлось долго бороться за мягкие ткани живота, сухожилия и стопы, через которые прошел электрический ток. Они были некротизированы, но их удалось сохранить, ограничившись резекцией первых пальцев.

Сам пострадавший, которого уже выписали домой, рассказал, что взял трос, который был под напряжением. Он помнит, что от удара током его отбросило на землю.

youcanchoose

В Норвегии нашли мертвого кита, которого считали российским шпионом

В Норвегии нашли мертвого кита, которого считали российским шпионом

В Тель-Авиве протестующие заблокировали центральное шоссе: несколько человек задержаны

В Тель-Авиве протестующие заблокировали центральное шоссе: несколько человек задержаны

Из-за засухи в Намибии планируют убить более 80 слонов

Из-за засухи в Намибии планируют убить более 80 слонов

Dior Vernis Лак для ногтей с эффектом гелевого покрытия | 720 Культ

Dior Vernis Лак для ногтей с эффектом гелевого покрытия | 720 Культ

Суд Таиланда приговорил сына испанской телезвезды к пожизненному заключению за убийство

Суд Таиланда приговорил сына испанской телезвезды к пожизненному заключению за убийство

В Бодруме 90-метровая яхта врезалась в небольшое судно

В Бодруме 90-метровая яхта врезалась в небольшое судно

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.