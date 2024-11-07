40 подопытных обезьян сбежали из американского исследовательского центра

40 подопытных обезьян сбежали из исследовательского центра Alpha Genesis в американском штате Южная Каролина, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NBS News, полиция расставила ловушки для поимки животных. Для их поисков также используются тепловизионные камеры.

«Жителям настоятельно рекомендуется держать двери и окна закрытыми, чтобы предотвратить проникновение этих животных в дома», – говорится в заявлении департамента шерифа города Йемасси.

Как уточняется, цент занимается разведением и использованием приматов в биомедицинских исследованиях. Точная порода сбежавших обезьян не известна, но центр работает с макаками и капуцинами.

В каких экспериментах участвовали сбежавшие животные и подвергались ли они каким-либо заражениям, телеканал выяснить не смог.