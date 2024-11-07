40 подопытных обезьян сбежали из американского исследовательского центра

40 подопытных обезьян сбежали из американского исследовательского центра

40 подопытных обезьян сбежали из американского исследовательского центра

40 подопытных обезьян сбежали из исследовательского центра Alpha Genesis в американском штате Южная Каролина, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NBS News, полиция расставила ловушки для поимки животных. Для их поисков также используются тепловизионные камеры.

«Жителям настоятельно рекомендуется держать двери и окна закрытыми, чтобы предотвратить проникновение этих животных в дома», – говорится в заявлении департамента шерифа города Йемасси.

Как уточняется, цент занимается разведением и использованием приматов в биомедицинских исследованиях. Точная порода сбежавших обезьян не известна, но центр работает с макаками и капуцинами.

В каких экспериментах участвовали сбежавшие животные и подвергались ли они каким-либо заражениям, телеканал выяснить не смог.

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