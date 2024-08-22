47-летняя принцесса европейской страны ушла в армию

47-летняя принцесса европейской страны ушла в армию

47-летняя принцесса европейской страны ушла в армию

Дочь короля Швеции Карла XVI Густава, кронпринцесса Виктория, поступила на военную службу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, 47-летняя наследница шведского трона приступила к курсу специальной офицерской подготовки 19 августа. В официальном заявлении королевской семьи Швеции указано, что принцесса Виктория проходит обучение для «углубленного изучения военной науки, тактики и стратегии».

47-летняя принцесса европейской страны ушла в армию

«Это обучение является частью постоянных усилий кронпринцессы по углублению знаний в рамках подготовки к ее будущей миссии в роли главы государства», – говорится в пресс-релизе королевской семьи.

Недавно стало известно, что впервые армию Канады возглавила женщина.

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