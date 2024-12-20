5-элемент кровли и фасада, торгово-производственная компания

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: Свердловский тракт, 1ж к2

Индекс: 454036.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒908‒057‒70‒28

Сайт: http://element-five.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком

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