5-элемент кровли и фасада, торгово-производственная компания
город: Челябинск
Район: Челябинский городской округ
Адрес: Свердловский тракт, 1ж к2
Индекс: 454036.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒908‒057‒70‒28
Сайт: http://element-five.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком