7 тонн, торгово-монтажная компания

город: Лобня

Район: Лобня городской округ

Адрес: улица Лейтенанта Бойко, 95Б

Индекс: 141730.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒905‒540‒58‒69

Сайт: http://7tonn.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлообработка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком