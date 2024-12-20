7 тонн, торгово-монтажная компания
город: Лобня
Район: Лобня городской округ
Адрес: улица Лейтенанта Бойко, 95Б
Индекс: 141730.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒905‒540‒58‒69
Сайт: http://7tonn.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Металлообработка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком