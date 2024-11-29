70 палестинцев погибли во время атак израильских военных

70 палестинцев погибли во время атак израильских военных

70 палестинцев погибли во время атак израильских военных

Не менее 70 палестинцев были убиты при нескольких атаках израильских сил на населенный пункт Бейт-Лахия, расположенный на севере блокированного сектора Газа, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария», который ссылается на медиков, работающих в анклаве, «в результате бомбардировок армией Израиля двух районов Бейт-Лахии погибло более 70 человек».

Как уточняется, большинство погибших – женщины и дети.

Представители ЕС и ХАМАС прокомментировали информацию.

Между тем, Франция считает, что Нетаньяху имеет иммунитет от ордера на арест МУС.

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