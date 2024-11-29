70 палестинцев погибли во время атак израильских военных

Не менее 70 палестинцев были убиты при нескольких атаках израильских сил на населенный пункт Бейт-Лахия, расположенный на севере блокированного сектора Газа, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария», который ссылается на медиков, работающих в анклаве, «в результате бомбардировок армией Израиля двух районов Бейт-Лахии погибло более 70 человек».

Как уточняется, большинство погибших – женщины и дети.

Представители ЕС и ХАМАС прокомментировали информацию.

Между тем, Франция считает, что Нетаньяху имеет иммунитет от ордера на арест МУС.