77 человек стали жертвами наводнений в Мали

77 человек стали жертвами наводнений в Мали

77 человек стали жертвами наводнений в Мали

Премьер-министр переходного периода Чогель Кокалла Маига заявил о том, что 77 человек погибли, 148 получили травмы разной степени тяжести и свыше 264 тыс. пострадали от наводнений в Мали, сообщает Zakon.kz.

По информации портала malijet, разрушено множество жилых домов, школ, объектов инфраструктуры.

«В результате случаев наводнений затронуты 47 955 домохозяйств, объединяющих 264 648 человек, из них 77 погибли и 148 ранены», – заявил премьер.

Он также предупредил о тревожном повышении уровня воды в нескольких населенных пунктах, где были превышены пороговые значения тревоги, в частности в Бананкоро, Кеньеробе, Бамако, Ке-Масине, Белени-Кении (Сан), Софаре, Мопти и Дире.

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