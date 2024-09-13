8 гаджетов, которые реально облегчают уборку

Пароочиститель, ручной пылесос и даже умная колонка — сделали подборку полезных помощников, с которыми поддерживать дома чистоту станет намного проще.

1. Пароочиститель

Один из самых популярных гаджетов сейчас — во многом за счет многофункциональности. Под воздействием пара загрязнения расщепляются зачастую даже быстрее и лучше, чем при мытье бытовой химией. Очистить таким способом можно самые разные поверхности: от настенной плитки до мягкой мебели. Если добавить соответствующую насадку, можно также помыть окна и зеркала, отпарить одежду, достать до труднодоступных уголков.

2. Робот-пылесос

Автоматический пылесос незаменим для поддерживающей уборки. Конечно, его можно включить и во время генеральной, но намного эффективнее запускать робота раз в 1-2 дня, чтобы он тихо путешествовал по квартире и собирал мелкий мусор. Также он отлично справляется с шерстью животных, поэтому гаджет особенно ценят те, у кого дома живут пушистые питомцы. Такие пылесосы бывают с сухой и влажной чисткой — второй вариант более функционален, в первую очередь если дома есть аллергики.

3. Измельчитель отходов

Пищевые отходы — главный враг чистоты на кухне. Если вовремя их не выбросить, появится запах. При этом они копятся быстро, да и очищать раковину от остатков пиши не слишком приятно. Если для вас эта часть уборки — самая некомфортная или занимает слишком много времени, то имеет смысл вложиться в измельчитель отходов. Есть механические и электрические модели. Последние дороже, но сводят усилия к минимуму. Прибор устанавливают под раковину, и он измельчает любые пищевые остатки (включая твердые вроде небольших костей), смывая их в канализацию.

4. Паровая швабра

Паровая швабра станет спасением при мытье полов. Как и пароочиститель, гаджет использует горячий пар, который не просто удаляет грязь, но и убивает бактерии, что особенно актуально для семей с маленькими детьми или животными. Швабра легко справляется с застарелыми пятнами, следами от обуви и разводами от воды. При этом вам не нужно покупать дорогие моющие средства — достаточно воды и минимума усилий. Гаджет подходит для разных типов напольных покрытий: от плитки до ламината (для последнего выбирайте минимальную температуру).

5. Ручной пылесос

Компактный ручной пылесос выручает в ситуациях, когда требуется локальная уборка. Например, почистить обивку дивана или кресла, собрать рассыпавшуюся из горшка землю или крошки, освежить ковер и т.п. Тащить для этого тяжелый полноразмерный пылесос не хочется, особенно если нужно водить им над уровнем пола. С легким гаджетом, который удобно держать в руке, делать это намного быстрее и проще. Есть проводные и беспроводные модели — вторые дают больше свободы движений, но требуют подзарядки.

6. Настольный мини-пылесос

Этот миниатюрный гаджет решает проблему быстрых загрязнений буквально за пару минут. Включите прибор и проведите им по столу — он быстро разберется с крошками, пылью, остатками бумаги, мелкими обрывками ластика. Можно использовать его на рабочем месте, в зоне детского творчества или на кухне, чтобы почистить столешницу после готовки. Большой плюс — гаджет занимает минимум места, можно хранить его в ящике или на полке.

7. Воздушный пыльник

Еще один прибор из категории «мини». Выпускает струю сухого воздуха под давлением из длинного узкого носика — именно он позволяет легко очистить самые маленькие и труднодоступные места: клавиатуру и USB-входы, рамку дисплея, решетку вентиляции, дальние уголки холодильника, стыки плинтуса и стены. Работает, как правило, на батарейках.

8. Умная колонка

Может ли смарт-колонка упростить уборку? Еще как! Не напрямую, как другие гаджеты, но голосовой помощник способен выполнять множество мелких полезных поручений. Попросите его напомнить о залитом в унитаз моющем средстве через 5 минут, включите музыку для настроения, поставьте будильник или таймер — казалось бы, мелочи, но их автоматизация значительно упростит вам как ежедневное поддержание чистоты, так и масштабную уборку.