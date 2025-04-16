8 книг для менеджера по продажам

Настало время вдохновить и обогатить свой профессиональный опыт!

В этом разделе представлены восьме шедевры, которые помогут вам стать экспертом в своей области и улучшить свои навыки в направлении увеличения объемов продаж.

Успех в продажах: 8 рукописей, которые помогут

«Магия реализации: как увеличить обороты бизнеса» — Роберт Мартин

«Ключ к продажам: 7 стратегий для заключения сделок» — Лоренс Смит

«Продажа в стиле Tesla: революционный подход к заключению контрактов» — Элизабет Хайнс

«Секреты успешной торговли: искусство убеждения и влияния» — Джон Картер

«Путь к успеху: стратегии и тактика в продажах» — Стефани Джонсон

«Сила влияния: как убедить клиента в необходимости приобретения продукции» — Дэвид Браун

«Искусство переговоров: как добиться выгодной цены» — Каролина Смит

«Эффективные техники презентации: как увеличить уровень продаж» — Максим Левин

Путь к эффективным продажам через стратегии и тактику

Здесь рассматриваются методы и подходы, которые помогают в достижении желаемого результата в области реализации товаров и услуг через разработку планов действий и применение конкретных приемов взаимодействия с клиентами. Понимание основных стратегий и тактик в продажах играет важную роль в достижении поставленных целей и повышении профессионализма.

Анализ целевой аудитории и потребностей клиентов

Разработка персонализированных стратегий общения

Применение различных тактических приемов продаж

Использование инструментов управления отношениями с клиентами

Как повысить руководящие качества и управлять группой продаж

Основы выявления потребностей клиентов и повышения объема продаж