8 книг для менеджера по продажам

8 books sales manager

Настало время вдохновить и обогатить свой профессиональный опыт!

В этом разделе представлены восьме шедевры, которые помогут вам стать экспертом в своей области и улучшить свои навыки в направлении увеличения объемов продаж.

Успех в продажах: 8 рукописей, которые помогут

  • «Магия реализации: как увеличить обороты бизнеса» — Роберт Мартин
  • «Ключ к продажам: 7 стратегий для заключения сделок» — Лоренс Смит
  • «Продажа в стиле Tesla: революционный подход к заключению контрактов» — Элизабет Хайнс
  • «Секреты успешной торговли: искусство убеждения и влияния» — Джон Картер
  • «Путь к успеху: стратегии и тактика в продажах» — Стефани Джонсон
  • «Сила влияния: как убедить клиента в необходимости приобретения продукции» — Дэвид Браун
  • «Искусство переговоров: как добиться выгодной цены» — Каролина Смит
  • «Эффективные техники презентации: как увеличить уровень продаж» — Максим Левин

Путь к эффективным продажам через стратегии и тактику

Здесь рассматриваются методы и подходы, которые помогают в достижении желаемого результата в области реализации товаров и услуг через разработку планов действий и применение конкретных приемов взаимодействия с клиентами. Понимание основных стратегий и тактик в продажах играет важную роль в достижении поставленных целей и повышении профессионализма.

  • Анализ целевой аудитории и потребностей клиентов
  • Разработка персонализированных стратегий общения
  • Применение различных тактических приемов продаж
  • Использование инструментов управления отношениями с клиентами

Как повысить руководящие качества и управлять группой продаж

Основы выявления потребностей клиентов и повышения объема продаж

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