800-метровый бункер с оружием обнаружили израильские военные в Ливане

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о том, что на юге Ливана был найден 800-метровый бункер с оружием, боеприпасами и жилыми помещениями, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованной информации, подземная структура принадлежала штабу спецподразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла». Внутри бункера израильские военные обнаружили минометные снаряды, ракеты и мотоциклы, а также подготовленные для долговременного проживания жилые помещения с запасами воды и продуктов.

В ЦАХАЛ полагают, что «Хезболла» планировала использовать бункер для вторжения в Израиль в рамках плана «Покорение Галилеи» и намеренно разместила его под жилыми районами.