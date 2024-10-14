800-метровый бункер с оружием обнаружили израильские военные в Ливане

800-метровый бункер с оружием обнаружили израильские военные в Ливане

800-метровый бункер с оружием обнаружили израильские военные в Ливане

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о том, что на юге Ливана был найден 800-метровый бункер с оружием, боеприпасами и жилыми помещениями, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованной информации, подземная структура принадлежала штабу спецподразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла». Внутри бункера израильские военные обнаружили минометные снаряды, ракеты и мотоциклы, а также подготовленные для долговременного проживания жилые помещения с запасами воды и продуктов.

В ЦАХАЛ полагают, что «Хезболла» планировала использовать бункер для вторжения в Израиль в рамках плана «Покорение Галилеи» и намеренно разместила его под жилыми районами.

youcanchoose

Появились новые подробности по делу богатейшего рэпера P. Diddy

Появились новые подробности по делу богатейшего рэпера P. Diddy

Гель для бровей `LOREAL` INFAILLIBLE BROW LAMINATION 24H фиксирующий с эффектом ламинирования тон прозрачный

Гель для бровей `LOREAL` INFAILLIBLE BROW LAMINATION 24H фиксирующий с эффектом ламинирования тон прозрачный

Носки женские `MONCHINI` серая клетка (38-40)

Носки женские `MONCHINI` серая клетка (38-40)

Израиль нанес очередной удар по северу Ливана, есть жертвы

Израиль нанес очередной удар по северу Ливана, есть жертвы

Зоопарк в Гонконге закрылся после массовой гибели животных

Зоопарк в Гонконге закрылся после массовой гибели животных

Крем для лица `LOREAL` `ВОЗРАСТ ЭКСПЕРТ` лифтинг-уход против морщин SPF20 45+ (про-ретинол и масло камелии) 50 мл

Крем для лица `LOREAL` `ВОЗРАСТ ЭКСПЕРТ` лифтинг-уход против морщин SPF20 45+ (про-ретинол и масло камелии) 50 мл

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.