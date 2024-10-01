81-летняя кореянка стала финалисткой конкурса «Мисс Вселенная»

Фотомодель Чхве Сун Хва вышла в финал национального этапа конкурса «Мисс Вселенная» в Южной Корее. Однако корона досталась другой участнице. 81-летняя кореянка не сможет принять участие в международном этапе, сообщает Zakon.kz.

По результатам жюри, Южную Корею на международном конкурсе «Мисс Вселенная», который состоится в Мехико, будет представлять 22-летняя Хан Ариэль.

Чхве Сун Хва же завоевала награду в категории «Лучшие образы».

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Примечательно, что еще недавно к претенденткам на конкурс выдвигались жесткие требования: они должны были быть в возрасте от 18 до 28 лет, без детей и незамужними. После волны возмущений и призывов к преобразованию конкурса – правила были пересмотрены. Теперь возраст, семейное положение и наличие детей больше не являются преградой для участия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 최순화 (@soonhwa01)

Чхве Сун Хва, как отмечено в публикации издания Asscociated Press, начала модельную карьеру в 70 лет, а до этого работала в больнице. После модернизации правил конкурса модель решила воспользоваться этим шансом.

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Женщина уточнила, что хотела стать вдохновением и напомнить о важности исполнения желаний, несмотря на годы.