87-летняя женщина чуть не задохнулась из-за ароматических свечей

87-летняя женщина чуть не задохнулась из-за ароматических свечей

87-летняя женщина чуть не задохнулась из-за ароматических свечей

Медики предупредили, что сжигание благовоний может представлять опасность для здоровья людей, страдающих аллергией и астмой, сообщает Zakon.kz.

О подобном случае рассказали во время научной конференции Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI).

У 87-летней пациентки с астмой и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) наблюдалась необъяснимая одышка. Подробный анамнез показал, что она ежедневно сжигала ароматические свечи, что было важной частью ее культурных традиций. Несмотря на рекомендации прекратить это делать, пациентка отказалась, объясняя это важностью духовной практики. Врачи предложили альтернативу – электрические устройства для благовоний, которые привели к улучшению ее состояния.

«Исследование акцентировало внимание на химических веществах, выделяющихся при сжигании благовоний, таких как углерод, оксиды азота, формальдегид и другие канцерогены. Было установлено, что на грамм сожженного ладана образуется 45 миллиграммов твердых частиц, что превышает максимальный показатель для сигарет (10 миллиграммов). Длительное воздействие этих веществ может вызвать головные боли, нарушение дыхания, аллергические реакции и дерматологические проблемы», – сказано в пресс-релизе.

Пассивное воздействие дыма от благовоний также представляет серьезную опасность для здоровья, особенно для детей и других членов семьи. Дым может оседать на мебели, одежде и прочих предметах, оставляя вредные вещества в течение нескольких месяцев, подобно табачному дыму.

Авторы исследования рекомендуют врачам предлагать пациентам безопасные альтернативы, такие как электрические устройства, ароматические испарители и улучшение вентиляции в помещении.

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