9 причин не быть фрилансером

1. Стабильность. Если вы мечтаете о постоянном заработке и финансовой уверенности, выбор фриланса может вам не понравиться. Не всегда можно предсказать, какие заказы придут следующими месяцами.

2. Отсутствие социальных льгот. Фрилансеры не имеют права на больничные, отпуск и другие государственные гарантии, что делает их в более уязвимыми перед неожиданными жизненными обстоятельствами.

3. Одиночество. Работа на себя часто ассоциируется с отсутствием коллег и постоянного общения, что может привести к чувству изоляции и одиночеству.

Отсутствие стабильного дохода

Неопределенность дохода

Нерегулярные выплаты

Необходимость бюджетирования каждого месяца заново

Стресс из-за неизвестности будущего финансового положения

Переизбыток свободного времени

Пока для многих это может показаться привлекательным, но на самом деле это может привести к отсутствию структуры в работе и личной жизни. Свободное время может привести к тому, что человек начнет терять мотивацию и дисциплину, что в свою очередь скажется на профессиональном росте и результативности работы.

Сложности в обеспечении социальных гарантий

1. Необходимость самостоятельного организации медицинского страхования 2. Отсутствие стабильного дохода для оплаты пенсионных взносов 3. Отсутствие оплачиваемого отпуска и больничных листов 4. Необходимость самостоятельного формирования финансовой подушки безопасности

Все эти факторы делают обеспечение социальных гарантий значительно сложнее для людей, работающих на самостоятельной основе. Важно внимательно взвесить все плюсы и минусы перед тем, как принять решение о переходе на фриланс.