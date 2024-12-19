9-Цех, магазин

город: Владивосток

Район: Владивостокский городской округ

Адрес: Комсомольская улица, 27д

Индекс: 690002.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒962‒335‒81‒15

Сайт: nan

вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 17:00, Вт: с 10:00 до 17:00, Ср: с 10:00 до 17:00, Чт: с 10:00 до 17:00, Пт: с 10:00 до 17:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт