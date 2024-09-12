92-летний россиянин впервые женился

92-летний россиянин впервые женился

92-летний россиянин впервые женился

В российском Ростове-на-Дону необычная пара зарегистрировала брак. Оказалось, что жениху исполнилось 92 года, а его супруге 55 лет. На двоих новоиспеченной паре – 147 лет, сообщает Zakon.kz.

Церемония бракосочетания прошла в отделе ЗАГС Ворошиловского района Ростова-на-Дону. Как уточнили специалисты, для пенсионера брак стал первым.

«Николаю Хореновичу исполнилось 92 года, он не состоял в браке ранее и твердо решил отпраздновать очередной день своего рождения будучи женатым человеком», – отмечено в сообщении.

Свою супругу Ольгу Васильевну он называет воплощением эталона женщины, а Ольга Васильевна считает, что ее супруг самый добрый, отзывчивый и любящий.

В мае 2024 года сообщалось, что молодожены из Филадельфии удивили своих внуков. Они заключили брак и побили рекорд из Книги Гиннесса: Марджори Фитерман – 102 года, Берни Литтману – 100 лет. Их суммарный возраст на восемь лет больше, чем у предыдущих рекордсменов.

youcanchoose

Сыворотка для лица `DEWYTREE` MIRACLE с витамином С (выравнивающая тон кожи) 40 мл

Сыворотка для лица `DEWYTREE` MIRACLE с витамином С (выравнивающая тон кожи) 40 мл

Салфетки для снятия макияжа `DEWYTREE` 3 EFFECT 20 шт

Салфетки для снятия макияжа `DEWYTREE` 3 EFFECT 20 шт

Супруга Макрона доказала в суде, что она женщина

Супруга Макрона доказала в суде, что она женщина

Солнце с третьей попытки ударит по Земле 13 сентября

Солнце с третьей попытки ударит по Земле 13 сентября

Астрономы обнаружили смайлик на Марсе

Астрономы обнаружили смайлик на Марсе

В Германии расследуют частичное обрушение бетонного моста

В Германии расследуют частичное обрушение бетонного моста

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.