А-Профиль+

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город: Новокузнецк

Район: Новокузнецкий городской округ

Адрес: Сибиряков-Гвардейцев, 2

Индекс: 654079.0

Телефон: +7 (3843) 600‒151

Мобильный Телефон: +7‒913‒304‒97‒87

Сайт: http://www.aprofilplus.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду