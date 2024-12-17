Аа руфцентр
город: nan
Район: Коченевский район
Адрес: СНТ Берёзка, 99
Индекс: 630528.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒913‒018‒62‒35
Сайт: http://rufcenter.ru
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Оргстекло / Поликарбонат, Полимерная порошковая окраска, Строительные блоки, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Чёрный металлопрокат, Электроинструмент
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 20:00, Сб: с 09:00 до 20:00, Вс: с 09:00 до 17:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк