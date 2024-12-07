ААА Альтерра, строительный магазин
город: Бийск
Район: Бийск городской округ
Адрес: Шубенский переулок, 75
Индекс: nan
Телефон: +7 (3854) 25‒55‒65
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://tg-alterra.ru
вид деятельности: Асбестотехническая продукция, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для дверей, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Насосное оборудование, Обои, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Печи / камины для помещений, Пиломатериалы /
Время работы: Пн: с 08:00 до 19:00, Вт: с 08:00 до 19:00, Ср: с 08:00 до 19:00, Чт: с 08:00 до 19:00, Пт: с 08:00 до 19:00, Сб: с 08:00 до 18:00, Вс: с 08:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком