Абадом, торговая компания

город: Абакан

Район: Абакан городской округ

Адрес: Будённого, 116с

Индекс: 655015.0

Телефон: +7 (3902) 20‒22‒25

Мобильный Телефон: +7‒901‒600‒29‒98

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Облицовочный камень, Обои, Огнезащитные материалы, Отделочные материалы, Системы перегородок, Строительные блоки, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 08:30 до 18:00, Вт: с 08:30 до 18:00, Ср: с 08:30 до 18:00, Чт: с 08:30 до 18:00, Пт: с 08:30 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком