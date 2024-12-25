АБГК-АльянсСибМет, компания по продаже кровли и фасадов

город: Иркутск

Район: Иркутск городской округ

Адрес: Московская 1-я, 1а

Индекс: 664014.0

Телефон: +7 (3952) 65‒55‒99

Мобильный Телефон: +7‒914‒882‒13‒89

Сайт: http://docke-irkutsk.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду