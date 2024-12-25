АБГК-АльянсСибМет, компания по продаже кровли и фасадов
город: Иркутск
Район: Иркутск городской округ
Адрес: Московская 1-я, 1а
Индекс: 664014.0
Телефон: +7 (3952) 65‒55‒99
Мобильный Телефон: +7‒914‒882‒13‒89
Сайт: http://docke-irkutsk.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду