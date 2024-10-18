Абхазия приостанавливает пропуск граждан через границу с Грузией

Власти Абхазии опасаются провокаций во время выборов в Грузии 26 октября, поэтому с 23 по 30 октября приостановят работу КПП «Ингур» на абхазо-грузинской границе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба президента Абхазии, исключения сделают для возвращающихся в Абхазию граждан республики и лиц с видом на жительство, ранее на законных основаниях попавших в Грузию.

Днем 18 октября на границе Абхазии и Грузии обезвредили беспилотник, проводивший съемку местности и военных объектов. Абхазское агентство «Апсадгьыл-инфо» утверждало, что он принадлежит Давиду Кацарава, известному грузинскому активисту и лидеру «антиоккупационного движения».

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявлял, что местная оппозиция планирует осуществить в стране конституционный переворот после выборов.