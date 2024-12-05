Абк сиббытхим, фирма по производству плитки, бордюров и водостоков

город: пос. 8 Марта

Район: Новосибирский район

Адрес: Мира, 12/1

Индекс: 630520.0

Телефон: +7 (383) 292‒93‒58

Мобильный Телефон: +7‒913‒730‒27‒24

Сайт: http://sbhim.ru

вид деятельности: Бытовая химия, Материалы для дорожного строительства, Облицовочный камень, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 13:00, Вт: с 10:00 до 13:00, Ср: с 10:00 до 13:00, Чт: с 10:00 до 13:00, Пт: с 10:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк