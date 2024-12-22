Абрис-строй, производственно-торговая компания

город: Первоуральск

Район: Первоуральск городской округ

Адрес: Стахова, 2а/5

Индекс: nan

Телефон: +7 (3439) 29‒15‒10

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.abrisstroy.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк