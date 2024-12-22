Абрис-строй, производственно-торговая компания

город: Первоуральск

Район: Первоуральск городской округ

Адрес: Стахова, 2а/5

Индекс: nan

Телефон: +7 (3439) 29‒15‒10

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.abrisstroy.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

youcanchoose

Спецстрой, г. Красноярск

Еврострой 95, магазин декоративных фасадных элементов

Arteco, салон отделочных материалов

Строительный центр, магазин

База строительных материалов

Мой дом, торговая компания

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.