Абрис-строй, производственно-торговая компания
город: Первоуральск
Район: Первоуральск городской округ
Адрес: Стахова, 2а/5
Индекс: nan
Телефон: +7 (3439) 29‒15‒10
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.abrisstroy.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк