Абсолютпроф, торгово-производственная компания
город: с. Зубово
Район: Уфимский район
Адрес: Школьная, 1/1
Индекс: 450522.0
Телефон: +7 (347) 274‒12‒74
Мобильный Телефон: +7‒963‒891‒60‒11
Сайт: http://absolut-deck.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк