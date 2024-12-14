Абсолютпроф, торгово-производственная компания

город: с. Зубово

Район: Уфимский район

Адрес: Школьная, 1/1

Индекс: 450522.0

Телефон: +7 (347) 274‒12‒74

Мобильный Телефон: +7‒963‒891‒60‒11

Сайт: http://absolut-deck.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк