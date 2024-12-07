Абстрой ДВ, торговая компания

город: Владивосток

Район: Владивостокский городской округ

Адрес: улица Героев Варяга, 14

Индекс: 690089.0

Телефон: +7 (423) 209‒80‒97

Мобильный Телефон: +7‒914‒705‒78‒07

Сайт: http://www.abstroy-dv.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Промышленное строительство, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты