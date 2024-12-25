Абц Крепеж, склад

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: Сухарная, 35 к3

Индекс: 630001.0

Телефон: +7 (383) 363‒59‒58

Мобильный Телефон: +7‒961‒874‒64‒57

Сайт: http://xn—-7sbdragz5bh1d.xn--p1ai

вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Нержавеющий металлопрокат, Полимерная порошковая окраска, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк