Адамант, торгово-строительная компания

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: Журналистов, 62

Индекс: 420053.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒904‒672‒07‒05

Сайт: http://adt-penoplast.ru

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: с 09:00 до 14:00

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк