Адамант, торгово-строительная компания
город: Казань
Район: Казань городской округ
Адрес: Журналистов, 62
Индекс: 420053.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒904‒672‒07‒05
Сайт: http://adt-penoplast.ru
вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: с 09:00 до 14:00
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк