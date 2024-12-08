Адолиск, торгово-строительная компания

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: улица Дуси Ковальчук, 250

Индекс: 630082.0

Телефон: +7 (383) 381‒90‒29

Мобильный Телефон: +7‒913‒702‒69‒87

Сайт: http://www.adolisc.ru

вид деятельности: Бетон / Раствор, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Материалы для дорожного строительства, Металлы / Сплавы, Огнезащитные материалы, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Подвесные потолки, Системы водоотведения, Строительные блоки, Строительные материалы, Строительство бань / саун, Строительство дач / коттеджей, Стро

Время работы: Пн: с 09:00 до 12:00, Вт: с 09:00 до 12:00, Ср: с 09:00 до 12:00, Чт: с 09:00 до 12:00, Пт: с 09:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку: пн-пт)

Способ оплаты: Оплата через банк