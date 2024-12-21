Афарин-Строй, строительно-ремонтная компания

город: Стерлитамак

Район: Стерлитамак городской округ

Адрес: Халтурина, 182а к2

Индекс: 453124.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒927‒085‒90‒87

Сайт: http://xn—-7sba6agwimdjlr.xn--p1ai

вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Окна, Строительство бань / саун, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 18:00, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-сб)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк