Афганским таксистам запретили работать на машинах «неправильного» цвета

Афганским водителям отныне запрещено выезжать на дороги до завершения процесса перекраски своих автомобилей. Нарушение грозит юридическими последствиями и судебным преследованием, сообщает Zakon.kz. Как сообщает издание Tolo news, начальник дорожной полиции Кабула Хиал Мохаммад Гавар заявил, что ни одному водителю не разрешается выезжать на дороги до завершения процесса перекраски транспортного средства. Гавар сказал, что водители, нарушающие это правило, столкнутся с юридической ответственностью. Закон о перекраске такси из желтого в бело-голубой был принят в мае 2023 года. Местные власти сообщали, что это сделано в соответствии с Венской конвенцией 1973 года, поскольку желтый цвет не предусмотрен для такси, поэтому были выбраны «правильные» цвета.

«Моя настоятельная просьба ко всем водителям такси заключается в том, что, отправляя свои автомобили на перекраску, они должны воздерживаться от поездок по городу до тех пор, пока процесс не будет завершен полностью. Если их автомобили перекрашены лишь частично, или с них сняты такие детали, как фары или другие аксессуары, на дороги им выезжать запрещается», – отмечают стражи порядка.

Вместе с тем некоторые водители обеспокоены по поводу того, что процесс перекраски занимает много времени. Одни снимают номера, чтобы избежать штрафов, поскольку пока не могут перекрасить автомобили ибо покраска авто дело затратное.

«Те, кто не полностью перекрасил свои автомобили и только нанес грунтовку, вынуждены ездить по городу, но если произойдет авария, они столкнутся со многими проблемами» – отмечает один из водителей.

До этого Главное управление дорожного движения сообщило, что более 20 тыс. такси в четырех районах страны были перекрашены, в том числе 7000 – только в Кабуле, и этот процесс продолжается во всех провинциях.Ранее депутат Асхат Аймагамбетов на заседании в Мажилисе заявил о том, что врачи скорой помощи вынуждены ездить к пациентам на такси.