Афина СК, ремонтно-строительная организация

город: Южно-Сахалинск

Район: Южно-Сахалинск городской округ

Адрес: улица Пограничная, 72

Индекс: 693008.0

Телефон: +7 (4242) 26‒16‒46

Мобильный Телефон: +7‒914‒756‒17‒96

Сайт: nan

вид деятельности: Аренда спецтехники, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Монтаж охранно-пожарных систем, Обслуживание внутренних систем отопления / водоснабжения / канализации, Отделочные материалы, Противопожарное оборудование / инвентарь, Ремонт / отделка помещений, Сварочные работы, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции, Электромонтажные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк