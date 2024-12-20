Афина СК, ремонтно-строительная организация
город: Южно-Сахалинск
Район: Южно-Сахалинск городской округ
Адрес: улица Пограничная, 72
Индекс: 693008.0
Телефон: +7 (4242) 26‒16‒46
Мобильный Телефон: +7‒914‒756‒17‒96
Сайт: nan
вид деятельности: Аренда спецтехники, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Монтаж охранно-пожарных систем, Обслуживание внутренних систем отопления / водоснабжения / канализации, Отделочные материалы, Противопожарное оборудование / инвентарь, Ремонт / отделка помещений, Сварочные работы, Строительство дач / коттеджей, Фасадные материалы / конструкции, Электромонтажные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк